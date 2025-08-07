Un incendio en un solar en Carbajosa moviliza a los bomberos de la Diputación

El aviso se recibía alrededor de las 21:00 horas, motivo por el que hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos para extinguir las llamas

Un incendio, originado en un solar con varias viviendas deshabitadas en Carbajosa de la Sagrada, ha movilizado a los bomberos de la Diputación de Salamanca en la tarde de este jueves.

El aviso se recibía alrededor de las 21:00 horas, motivo por el que hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos para extinguir las llamas.

Finalmente no se ha requerido la intervención de más medios, puesto que el fuego ha sido controlado y sofocado con relativa rápidez.

Así pues, a las 21:47 horas, los bomberos daban por extinguido el fuego sin haberse registrado, como consecuencia, heridos.

