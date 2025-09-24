Un incendio en la terraza de una vivienda desata la alarma en Villamayor

Un fuego en un edificio situado en la calle Bernesga, junto al Parque Científico de Villamayor, ha puesto en alerta a los bomberos del parque de Villares que han enviado varias dotaciones hasta el lugar para sofocar las llamas que se habíaN desatado en una terraza baja de un vivienda.

El incidente ha ocurrido a primera hora de la tarde de este martes, 23 de septiembre, sobre las 13:00 horas, cuando un vecino alertaba a los profesionales de Extinción de Incendios de acudir al lugar ante la presencia del fuego, del que se desconocen aún las causas.

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, al recibir la llamada de emergencia, ha solicitado la movilización hasta el lugar de la Policía Local de Villamayor de Armuña, además de la Guardia Civil, que se han desplazado hasta el lugar para controlar el tráfico y así evitar mayores incidentes.

Incendio en una casa de Villamayor junto al Parque Científico

En un principio, hasta tres autobombas se han asignado para apagar rápidamente el incidente, y media hora después, solamente una se encontraba refrescando la zona.

Incendio en una casa de Villamayor junto al Parque Científico

De momento, y según han explicado a SALAMANCA24HORAS, no ha afectado a otros edificios ni pisos del lugar, y solamente se habrían quemado varios puntos de la terraza. A las 14:50 horas estaba totalmente controlado y no ha habido que lamentar ningún herido.