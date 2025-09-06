El incendio de un turismo en la carretera entre Pedrosillo el Ralo y Gomecello moviliza a los Bomberos

El suceso, que no ha tenido ningún herido, se ha producido en la carretera DS-660

Se incendia un turismo en la DSA-660
Se incendia un turismo en la DSA-660 | Andrea Mateos

Este sábado, alrededor de las 18:30 horas, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una alerta por el incendio de un turismo.

El suceso se ha producido en el punto kilométrico 1 de la carretera DSA-660, entre Pedrosillo el Ralo y Gomecello. Al parecer, no hay heridos a causa de este incidente, aunque sí se ha quemado un poco de pasto cercano.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también Bomberos de la Diputación de Salamanca, que han enviado medios del parque de Villares de la Reina.

Noticias y galerías relacionadas
Se incendia un turismo en la DSA-660

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats