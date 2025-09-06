El incendio de un turismo en la carretera entre Pedrosillo el Ralo y Gomecello moviliza a los Bomberos

Este sábado, alrededor de las 18:30 horas, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una alerta por el incendio de un turismo.

El suceso se ha producido en el punto kilométrico 1 de la carretera DSA-660, entre Pedrosillo el Ralo y Gomecello. Al parecer, no hay heridos a causa de este incidente, aunque sí se ha quemado un poco de pasto cercano.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también Bomberos de la Diputación de Salamanca, que han enviado medios del parque de Villares de la Reina.