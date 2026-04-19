El incendio de una vivienda en un bloque de pisos en la carretera Ledesma moviliza a Bomberos de Salamanca
Se ha desalojado a la gente y la carretera se encuentra cortada y se ha desalojado a la gente
Durante la tarde de este domingo 19 de abril, pasadas las 20:00 horas, se ha alertado del incendio de una vivienda en Salamanca.
Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, se trataría de un piso ubicado en una primera planta en un edificio de la carretera Ledesma, a la altura del número 84, en el barrio de Pizarrales.
Hasta allí se han desplazado dos dotaciones de Bomberos de Salamanca, para sofocar el incendio e investigar lo ocurrido, y numerosos agentes de Policía Local de Salamanca, para controlar la situación y regular el tráfico. La carretera se encuentra cortada y se ha desalojado a la gente.
Por ahora, se desconoce qué es lo que ha sucedido.
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