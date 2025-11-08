Un incendio en una vivienda moviliza a los bomberos hasta Galindo y Perahuy

Un incendio ha sido declarado en una vivienda unifamiliar de la urbanización Campo Charro, en Galindo y Perahuy, a las 19:05 horas de hoy. El suceso tuvo lugar en la Calle Camelias de la localidad.

Afortunadamente, los tres inquilinos que se encontraban en el interior de la casa lograron salir por su propio pie sin sufrir ninguna herida, según informa el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

Tras recibir la alerta, se movilizó de inmediato a la Guardia Civil de Salamanca y a los bomberos, quienes desplazaron una dotación desde el parque de Villares de la Reina. Los efectivos de extinción trabajan en estos momentos para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras zonas o viviendas colindantes. Aún se desconocen las causas que originaron el incendio.