Un incendio en una vivienda obliga a trasladar a una anciana al hospital de Salamanca

Alrededor de las 00:35 horas de este domingo 14 de diciembre, se ha desatado un incendio en una vivienda en el centro de Salamanca, en un edificio a la altura del número 11 de la avenida de los Maristas.

Hasta allí se ha movilizado un gran despliegue de medios, en el que se han incluido dos dotaciones de Bomberos y agentes tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local de Salamanca.

Asimismo, también se ha precisado de asistencia sanitaria, pues a consencuencia de las llamas una mujer de 91 años ha sufrido una intoxicación por humo. Ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.