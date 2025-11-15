El incendio de una vivienda en Santiz deja un herido, que es trasladado al Hospital de Salamanca

El número 4 de la calle Palacios en Santiz (Salamanca) se ha convertido este sábado 15 de noviembre en el escenario de un incendio que ha tenido un herido.

Ha sido sobre las 10:20 horas cuando el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un incendio en una vivienda en el mencionado municipio. Por ello, han sido avisado tanto Guardia Civil de Salamanca, como Bomberos de Diputación y Emergencias sanitarias, pues se alertaba de la existencia de un herido.

Un varón de 67 años se encontraba afectado por inhalación de humo de 67 años de edad. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia y personal médico del Centro de Salud de Calzada.

Finalmente, el hombre ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.