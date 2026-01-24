Incendio en una vivienda de Valdelosa durante la noche del viernes

Alrededor de las 22:50 horas de este viernes 23 de enero, la Guardia Civil ha recibido un aviso por un incendio en una vivienda de Valdelosa (Salamanca).

Explican que la única persona dentro del domicilio, la mujer que dio la voz de alarma, salió ilesa, así como que el incendio se originó en la cocina y pudo ser controlado rápidamente.

En el incendio, tan solo se han producido daños en el cuadro eléctrico, sin afectar al resto de la vivienda.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla en servicio de la Compañía de Santa Marta y dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Salamanca.