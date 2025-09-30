Incendio en una vivienda de la zona de la biblioteca Abraham Zacut

Incendio en una cocina en una vivienda de la zona de la biblioteca Abraham Zacut

Pocos minutos después de las 14:30 horas las sirenas han interrumpido la concentración de algunos estudiantes que se encontraban en la biblioteca de Abraham Zacut. El motivo: un pequeño incendio originado en una vivienda cercana.

Concretamente, y tal y como ha podido saber este medio de comunicación en el lugar de los hechos, el fuego se ha iniciado en la cocina de una vivienda situada en la calle Mazas.

Hasta el lugar rápidamente se han desplazado los bomberos del parque del Ayuntamiento de Salamanca con dos camiones, una furgoneta y un 4x4 de intervención rápida.

Además de los efectivos de bomberos, a la llamada de alerta también han acudido agentes de la Policía Local y Nacional de Salamanca.

Según las primeras informaciones el incendio no ha afectado a personas.