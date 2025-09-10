Un incendio en una zona de pasto seco en Chamberí moviliza a los bomberos
Las llamas se han originado en un área con vegetación de extrema sequedad sin embargo, la rápida actuación de los efectivos desplegados ha evitado su propagación
Un pequeño incendio declarado en la tarde de este miércoles, alrededor de las 15:59 horas, en una zona de pasto seco en el barrio de Chamberí, ha movilizado a varios efectivos de emergencia en Salamanca.
Tal y como ha podido saber este medio, hasta el lugar se han desplazado un total seis medios de extinción, entre ellos un agente medioambiental y dos camiones autobomba de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca.
Asimismo, una dotación de la Policía Local ha colaborado en la intervención y en el control de la zona afectada por las llamas.
El fuego, que se originó en un área con vegetación en condiciones de extrema sequedad y que ha afectado incluso a un área cercana a la autovía, ha sido controlado con rapidez, evitando así que se propagara y alcanzara mayores dimensiones.
