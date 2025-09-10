Un incendio en una zona de pasto seco en Chamberí moviliza a los bomberos

Un pequeño incendio declarado en la tarde de este miércoles, alrededor de las 15:59 horas, en una zona de pasto seco en el barrio de Chamberí, ha movilizado a varios efectivos de emergencia en Salamanca.

Tal y como ha podido saber este medio, hasta el lugar se han desplazado un total seis medios de extinción, entre ellos un agente medioambiental y dos camiones autobomba de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca.

Incendio en unas tierras en Chamberí

Asimismo, una dotación de la Policía Local ha colaborado en la intervención y en el control de la zona afectada por las llamas.

El fuego, que se originó en un área con vegetación en condiciones de extrema sequedad y que ha afectado incluso a un área cercana a la autovía, ha sido controlado con rapidez, evitando así que se propagara y alcanzara mayores dimensiones.