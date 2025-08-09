Tres incendios forestales activos en la provincia de Salamanca: Pelabravo, Topas y Herguijuela

Este sábado 9 de agosto, tres incendios han dado comienzo en la provincia de Salamanca, concretamente en Pelabravo, Topas y Herguijuela de la Sierra.

Tal y como recoge IFOCAL, el primer aviso llegó alrededor de las 12:40 horas, para Pelabravo. Hasta allí se han desplazado tres medios: dos autobombas y un agente forestal.

En el caso del incendio de Topas, esta se ha originado a sobre las 12:55 horas y, por el momento, cuenta con un agente forestal y una autobomba.

Más tarde, a eso de las 13:40 horas, también Herguijuela de la Sierra se ha convertido en el escenario de un incendio forestal, que cuenta ya con ocho medios para sofocar las llamas, entre los que se incluyen, agentes forestales, autobombas, cuadrillas terrestres e hidroaviones.

Cabe destacar que, hasta el 12 de agosto, Castilla y León mantiene activado la alerta por riesgo de incendios forestales.