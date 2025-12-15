Los incendios forestales de verano arrasaron más de 11.000 hectáreas en Salamanca

El verano de 2025 ha sido funesto para los entornos naturales. En Salamanca, los incendios forestales han arrasado con hasta 11.372 hectáreas.

Según los datos de Inforcyl, tan solo 364 de las hectáreas calcinadas fueron de superficie arbolada y las más de 10.000 hectáreas restantes corresponden a pastos. De hecho, de los 159 incendios forestales que han salpicado de llamas la provincia charra durante el verano, el único catalogado como Gran incendio es el de Cipérez; es, además, el incendio más grave de los últimos años para Salamanca.

A nivel de Castilla y León, 2025 supone un año récord, con siete veces más hectáreas arrasadas que el promedio del último decenio. Los datos estiman hasta 138.538 hectáreas.

Las fuegos se han cebado especialmente con la provincia de León, donde se han calcinado 87.069 héctareas; tras ella, Zamora con 27.896 hectáreas. Salamanca es la tercera provincia más afectada.