Dos incendios movilizan a bomberos de Salamanca y Villares en Chamberí y Vistahermosa

Un incendio en el poblado de Vistahermosa moviliza a los bomberos del Ayuntamiento y de la Diputación

Tarde ‘intensa’ para los bomberos del parque de la capital del Tormes y para los de Villares de la Reina, y es que dos incendios en puntos cercanos han movilizado a efectivos del Servicio de Extinción de Incendios ante dos avisos por prender muebles por un lado, y basura por otro.

El primero aviso se recibía a las 18:53 horas de la tarde de este sábado, 10 de enero, cuando en la calle Mayor de Chamberí informaban de que diferentes enseres de una vivienda habría comenzado a arder en plena vía pública, lo que hizo que se movilizara una dotación de los bomberos de Salamanca que, con una manguera, consiguieron extinguir rápidamente el suceso. Además, la Policía Nacional también se acercó hasta el lugar para dar parte de lo ocurrido.

Un hecho curioso, que lo convierte en más aún cuando a menos de un kilómetro, en el conocido como ‘Poblado de Vistahermosa’, según se explicaba en el aviso, la apariencia de humo ponía en alerta a los vecinos que también alertaron rápidamente a los servicios de emergencias.

Hasta allí se acercaron dotaciones del parque de bomberos de Villares de la Reina que al llegar hasta el lugar, comprobaron que ya estaba extinguido, por lo que el problema no fue a mayores.

De este modo, y con estos incidentes, los bomberos de Salamanca y de la Diputación se han desplazado hasta ambos lugares para extinguir las llamas de varios objetos o enseres que han comenzado a arder. En este último sucesos, no sería la primera vez que ocurre tras producirse en 2023 un incendio similar que movilizó a ambos equipos.