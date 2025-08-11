Dos incendios movilizan recursos en Rinconada de la Sierra y Sanchón de la Sagrada

Un incendio forestal se ha declarado, a las 20:38 horas de este lunes, en el municipio salmantino de Rinconada de la Sierra.

Hasta el lugar inicialmente se han movilizado cinco medios, entre ellos un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, una autobomba y un equipo ELIF sin embargo, minutos después, ha sido decretado como falsa alarma.

Apenas 30 minutos después, a las 21:10 horas, se reportaba un segundo incendio , en esta ocasión originado en Sanchón de la Sagrada.

Pese a que inicialmente hasta el lugar se había movilizado únicamente un camión autobomba, los medios han aumentado llegando en este momento a cuatro.

Las causas se encuentran en investigación aunque, eso sí, a las 22:30 horas era controlado por los efectivos desplegados.