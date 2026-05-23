Un incidente con un camión cisterna lleno de gasóleo hace desalojar un área de descanso de la A-62

Un incidente con un camión cisterna lleno de gasóleo moviliza a la Guardia Civil de Salamanca

La Guardia Civil de Salamanca ha intervenido este sábado ante un incidente registrado en el área de descanso del km 285 de la A-62, en dirección hacia Portugal, en el término municipal de La Fuente de San Esteban.

Tal y como informan desde las autoridades, en una maniobra de intercambio de tractora en un camión cisterna que transportaba gasolina y gasóleos, se ha producido una incidencia con el vehículo, sin registrarse derrame de la carga ni riesgo para la autovía.

Así, hasta el lugar se han desplazado patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes de Tráfico y servicios de extinción de incendios. procedido al desalojo preventivo del área de descanso para garantizar la seguridad de las personas.

Aunque no ha sido necesario cortar la A-63 y la circulación ha continuado con normalidad, se ha procedido al desalojo del área de descanso mientras se desarrollaba la intervención de los servicios movilizados.