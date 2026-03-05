Varios individuos encapuchados y vestidos de negro asaltan de madrugada un conocido mesón de la avenida de los Agustinos Recoletos

Varios individuos encapuchados asaltaron durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo el Mesón Borgoña, un conocido restaurante que se encuentra en la avenida de los Agustinos Recoletos en Salamanca capital. Los hechos, según ha podido saber Salamanca24horas, tuvieron lugar a las tres de la madrugada, cuando, tal y como relatan desde el propio restaurante, entre cuatro y cinco individuos vestidos completamente de negro y con pasamontañas forzaron la trapa de la entrada y accedieron al interior.

De inmediato, los propietarios del establecimiento dieron aviso a las autoridades al ser vistos por un miembro de la familia desde las viviendas que hay por encima del resturante, pero los asaltantes se dieron a la fuga por la carretera de Zamora.

Antes de emprender la huida destrozaron la máquina tragaperras y se llevaron lotería, el dinero que había en la caja de cambio y en los botes de los camareros; no lograron llevarse botellas ni ningún bien más del local, tal y como apuntan desde el mesón.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, que por muy poco no pillaron 'in situ' a los encapuchados, según advierten desde el restaurante.