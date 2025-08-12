Ingresa en prisión por dar puñetazos y tirones de pelo a su madre en Salamanca

La Policía Nacional ha detenido a un varón por lesiones y malos tratos físicos y psíquicos a su madre que se habrían producido de forma reiterada. Los hechos habrían comenzado con bofetadas en la cara y zarandeos fuertes agarrándola por los brazos por discrepancias entre ellos. Según los agentes el autor de los hehos habría obligado a su madre a poner una denuncia en contra de unas vecinas por unas supuestas amenazas que estas habrían vertido contra él.

El conflicto saltó cuando le gustó el modo en el que estaba realizada la denuncia, lo que hizo que continuaran con la hostilidad a su madre en forma de agresiones. Según los agentes, le habría dado golpes en la cara y en el cuerpo, puñetazos, tirones de pelo etc.

La mujer consiguió escapar del domicilio y acudió a un centro de salud desde donde fue derivada al Hospital Universitario de Salamanca debido a la gravedad de las lesiones. Tras se atendida, la mujer interpuso una denuncia y fue acompañada posteriormente por agentes policiales hasta su domicilio. Una vez allí, localizaron en el mismo al autor de las agresiones motivo por el cual procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

Tras realizarse todas las gestiones documentales oportunas se dio cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca mediante la remisión de las diligencias tramitadas, pasando el detenido a disposición de su titular el cual decretó su ingreso en prisión.