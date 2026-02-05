Ingresa en prisión tras robar a un hombre con un machete en plena calle y huir con una bicicleta

Un hombre ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, cometido el pasado 24 de diciembre, cuando amenazó a otro varón con un machete de grandes dimensiones para sustraerle su teléfono móvil.

Los hechos ocurrieron cuando el agresor abordó a la víctima en la calle y, tras intimidarla con el arma blanca, logró hacerse con el dispositivo. Según informa la Policía, posteriormente, huyó del lugar en una bicicleta que tenía estacionada en las inmediaciones.

Tras la denuncia presentada por la víctima, agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación que se prolongó durante varias semanas y que permitió la identificación plena del autor del robo. Una vez localizado por las dotaciones policiales, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales para la realización de los trámites correspondientes.

El detenido contaba con numerosos antecedentes policiales por hechos similares a los investigados.

Finalizadas las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, que decretó su ingreso en prisión.