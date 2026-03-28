Ingresa en Topas un vecino de Benavente acusado de cometer varios robos con fuerza

Un vecino de Benavente ha ingresado en la cárcel salmantina de Topas tras ser detenido como presunto autor de varios robos en establecimientos comerciales de la citada localidad zamorana.

El ingreso en prisión ha sido decretado en la mañana de este sábado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente, que ha valorado la reiteración de los hechos delictivos atribuidos al detenido.

La detención, por su parte, se produjo el pasado viernes, en el marco de una investigación iniciada a raíz de diversas denuncias y de las actuaciones policiales desarrolladas en los últimos días.

El arrestado acumulaba ya varias detenciones en lo que va de año por hechos similares y se le atribuyen numerosos delitos de robo con fuerza, así como daños en distintos establecimientos.