Interceptan en Carbajosa un vehículo robado en Portugal

La Guardia Civil de Salamanca, a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, ha logrado interceptar en el alfoz de Salamanca un vehículo que había sido sustraído en Portugal.

Más en concreto ha sido robado en Carbajosa de la Sagrada, momento en el que circulaba un varón de 34 años con un BMW X1, que ha sido detenido por la Benemérita como supuesto autor de la sustracción del vehículo.

De este modo, la Guardia Civil ha conseguido incautar el turismo, para ser entregado a su legítimo propietario, y el detenido ha sido puesto a disposición judicial.