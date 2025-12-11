Interceptan a un conductor que circulaba en dirección contraria en la A-66, dirección Guijuelo
Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades pertinentes
En la mañana de este jueves, un conductor ha sido interceptado tras circular varios tramos en dirección contraria por la A-66, dirección Guijuelo.
La peligrosa maniobra ha alertado a varios usuarios de la vía que, inmediatamente, han dado aviso a los servicios de emergencia.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca se han desplazado de inmediato hasta el lugar, logrando localizar e interceptar al vehículo, evitando así cualquier accidente.
Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades pertinentes.
Salamanca24horas ampliará esta información
También te puede interesar
Lo último