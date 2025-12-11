Interceptan a un conductor que circulaba en dirección contraria en la A-66, dirección Guijuelo

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. Foto de archivo.
Agente de la Guardia Civil de Tráfico. Foto de archivo. | Salamanca24horas

En la mañana de este jueves, un conductor ha sido interceptado tras circular varios tramos en dirección contraria por la A-66, dirección Guijuelo.

La peligrosa maniobra ha alertado a varios usuarios de la vía que, inmediatamente, han dado aviso a los servicios de emergencia.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca se han desplazado de inmediato hasta el lugar, logrando localizar e interceptar al vehículo, evitando así cualquier accidente.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades pertinentes.

Salamanca24horas ampliará esta información

