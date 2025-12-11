Interceptan a un conductor que circulaba en dirección contraria en la A-66, dirección Guijuelo

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. Foto de archivo.

En la mañana de este jueves, un conductor ha sido interceptado tras circular varios tramos en dirección contraria por la A-66, dirección Guijuelo.

La peligrosa maniobra ha alertado a varios usuarios de la vía que, inmediatamente, han dado aviso a los servicios de emergencia.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca se han desplazado de inmediato hasta el lugar, logrando localizar e interceptar al vehículo, evitando así cualquier accidente.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades pertinentes.

Salamanca24horas ampliará esta información