Interceptan a un recluso que intentaba introducir 50 gramos de cocaína oculta en su propio cuerpo en la prisión de Topas

Un recluso de la prisión de Topas fue interceptado este pasado jueves con 50 gramos de cocaína ocultos en su propio, preparado para introducirlo en el interior del Centro.

Los hechos, según explican fuentes de CSIF a Salamanca24horas ocurrieron en uno de los controles rutinarios que se realizan en las instalaciones de la prisión. Además, destacan que se trata del "mayor alijo de droga incautada en la historia del Centro Penitenciario".

A mayores, en el control en que participaron dos canes especializados en la detección de drogas y otros artefactos, se localizaron piezas de teléfonos móviles, tarjetas SIM, cargadores, cables y dinero. Igualmente, se intervino también otras sustancias estupefacientes encontradas a una persona que formaba parte de las visitas de los reclusos.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) trasladan, a través de un comunicado, la "enhorabuena" a todos los funcionarios del Centro Penitenciario que llevaron a cabo esta intervención, que califican de "ejemplar" y que "pone de manifiesto, una vez más, la profesionalidad y el compromiso inquebrantable de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias". Si bien, aprovechan este hecho para poner de manifiesto "la importancia de avanzar en la modernización y mejora de los medios coercitivos, incorporando herramientas que incrementen la seguridad tanto de los profesionales como de los propios internos".

Entre estas medidas, CSIF defiende la implantación de las pistolas táser como nuevo medio coercitivo, una tecnología que dicen "permitiria actuaciones mas precisas, seguras y menos lesivas, adaptándose a las exigencias actuales del entorno penitenciario".