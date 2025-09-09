Un interno de la prisión de Topas le enseña sus genitales a una psicóloga

Una psicóloga que se encontraba trabajando en la mañana de este martes en el Centro Penitenciario de Topas ha sido víctima de un presunto delito contra la libertad sexual, tal y como denuncia CSIF, después de que un interno le haya mostrado sus genitales en un despacho y el resto de funcionarios hayan tenido que intervenir.

El sindicato asegura que los hechos han sucedido en un despacho técnico del módulo 7 donde el problemático reo ha mostrado sus genitales a la psicóloga y que sería autor de “un posible delito contra la libertad sexual no solventado gracias al profesionalismo y buen hacer de la plantilla”.

Se trata de un interno que ha protagonizado en los últimos meses múltiples incidentes y peleas.

Desde CSIF aseguran que pese al apoyo de la Dirección del CP de Topas, este incidente vuelve a dejar en evidencia “la mala clasificación interior realizada por la Secretaría General de II.PP y la necesidad de que los trabajadores penitenciarios sean nombrados agentes de la autoridad y la falta de plantilla en Vigilancia Interior 1”. También, desde el sindicato se hace hincapié en que ya han ocurrido hechos similares anteriormente que destacan una "gran falta de respeto al personal penitenciario y a las normativas debido a las órdenes del Ministerio del Interior de sancionar levemente las faltas cometidas, así como la clasificacion encubierta de primeros grados en segundos haciendo que la vida regimental en los módulos de segundo grado se vuelva muy tensa, lo que también provoca conflictos entre los internos".