Intoxicado por monóxido de carbono un varón cuando trabajaba en una vivienda de Peñasolana

Un hombre de 29 años ha resultado intoxicado por monóxido de carbono cuando trabajaba en un grupo electrógeno -dispositivo que genera energía a partir de un motor de combustión interna- dentro de una vivienda de la calle Rosa Chacel, en la urbanización de Peñasolana (Carrascal de Barregas).

La Sala de Operaciones 112 de Castilla y León recibió el aviso de que el varón yacía desmayado a las 00:16 horas de este martes, 17 de febrero, y movilizó a los bomberos de la Diputación de Salamanca, a agentes de la Guardia Civil y al Sacyl. Su personal médico atendió al afectado y decretó su traslado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El hombre se recupera en la UVI del hospital. No han trascendido más detalles sobre su estado de salud.