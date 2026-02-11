La inundación de un sótano moviliza a los bomberos hasta Galindo y Perahuy

A primera hora de la tarde de este miércoles, dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Salamanca se han trasladado hasta el municipio salmantino de Galindo y Perahuy alertados por la inundación del sótano de una vivienda.

El domicilio afectado, como ha podido confirmar este medio, se encuentra ubicado en la calle Orquídeas.

El incidente, del que los servicios de emergencia han recibido el aviso poco antes de las 16:00 horas, no se ha cobrado heridos.

Los bomberos han empleado, como es habitual en estos casos, una bomba para achicar el agua y extraerla en su totalidad del sótano.