Investigadas dos personas por provocar un incendio en Peñaranda

Incendio en una obra provocado por unos jóvenes en Peñaranda

La Guardia Civil investiga a dos personas por presuntamente provocar un incendio en Peñaranda de Bracamonte al prender fuego a varios palets en una obra en construcción.

Los hechos han ocurrido pasadas las 4:30 horas de la madrugada en la Plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento de la localidad.

Afortunadamente no ha habido heridos que lamentar, únicamente daños materiales.

Hasta allí acudió una dotación de bomberos de Villares de la Reina para controlar el incendio.