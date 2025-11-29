Investigadas tres personas por caza furtiva con galgos en Macotera

Agentes de la Patrulla del SEPRONA de Peñaranda de Bracamonte, perteneciente a la Comandancia de Salamanca, han investigado recientemente a tres personas por su presunta implicación en un delito de caza furtiva en el coto ubicado en el término municipal de Macotera.

Durante el servicio, los agentes detectaron que los investigados habrían empleado medios prohibidos, concretamente un visor térmico.

Además, ninguno de ellos contaba con licencia de caza ni con la autorización del titular del terreno cinegético, donde fue capturada una liebre.