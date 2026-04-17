Investigado un conductor en Salamanca por circular a 223 kilómetros por hora

Coche de la Guardia Civil de Tráfico en la carreta de Fuentesaúco

Un hombre español de 39 años está siendo investigado por la Guardia Civil por un presunto delito contra la seguridad vial después de ser detectado por radar circulando a 223 kilómetros por hora, superando el límite máximo permitido en una vía interurbana de la provincia de Salamanca.

La actuación fue llevada a cabo por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de Salamanca, que instruyó las correspondientes diligencias tras identificar al conductor.

Según ha informado la Guardia Civil la intervención se enmarca dentro de la campaña especial de control de velocidad que se desarrolla hasta el próximo 19 de abril en las carreteras de Salamanca y del conjunto de Castilla y León. El objetivo de este dispositivo es reducir la siniestralidad vial vinculada al exceso de velocidad.