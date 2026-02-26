Investigados dos hombres por abatir ilegalmente a un corzo durante la veda en El Payo

Investigados hombres por abatir ilegalmente un corzo durante la veda en El Payo

La Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca ha intervenido en un caso de caza furtiva de un corzo macho, abatido de manera ilegal durante la época de veda en el término municipal de El Payo.

La pieza, con cuernos grandes pero aún con borra, fue localizada en el maletero de un vehículo sospechoso, que además presentaba restos de sangre en la parte trasera.

El operativo, desarrollado en la madrugada del 19 de febrero, contó con la colaboración de guardias civiles de las Comandancias de Salamanca y Cáceres, y permitió identificar a tres hombres residentes en Cáceres, uno de ellos propietario del vehículo y con antecedentes por delitos de caza furtiva.

Según ha informado la Guardia Civil la inspección reveló que el animal había sido abatido recientemente mediante un disparo con arma de fuego certero en el cuello, evidenciado por la ausencia de rigidez y la temperatura corporal todavía caliente.

Como resultado, se procedió a la incautación del corzo y a la investigación de dos de los implicados por un presunto delito contra la flora y fauna, al cazar en un terreno cinegético sin autorización, durante la veda y en horario nocturno.