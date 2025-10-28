Investigan 20 robos a cazadores producidos en Salamanca, Zamora y Valladolid

Durante el pasado fin de semana, una oleada de robos se dieron lugar en Zamora, Valladolid y Salamanca, todos ellos a vehículos de cazadores aparcados en las diferentes zonas rurales. En todos ellos, el modus operandi era el mismo, rompían las ventanillas de los vehículos y sustraían los objetos, además de cuatro galgos destinados a la caza.

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno, en la reunión mantenida durante la mañana de este martes, 28 de octubre, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha indicado que “en Zamora se produjeron en doce localidades de la Tierra del Pan, Tierra de Campos y el alfoz de Toro” mientras que en Salamanca ha sido, también, en diferentes zonas de campo con cazadores afectados.

Según ha indicado el representante del Gobierno de España en la región zamorana, se van a reforzar las prevenciones y la seguridad en el entorno rural de Valladolid, Zamora y Salamanca, mientras que los hechos se encuentran en investigación “avanzando a pasos firmes”. Por otro lado, también ha animado a las personas afectadas a denunciar ante la Benemérita estos hechos.