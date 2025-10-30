Investigan en Alba de Tormes un caso de bullying a una alumna que habría expresado ideas suicidas tras varios episodios de acoso

Cuarte de la Guardia Civil en Alba de Tormes

Los casos de acoso escolar siguen siendo un mal endémico en los centros educativos de España. La muerte por suicidio de Sandra Peña, una niña de tan solo 14 años que era víctima de bullying en su colegio, ha puesto aun más de actualidad la necesidad de imponer medidas y extremar la vigilancia y resolución de estos problemas.

El bullying se puede dar en cualquier centro educativo del mundo y un último caso ha puesto el foco en la provincia de Salamanca, en concreto en Alba de Tormes.

En el inicio de esta última semana de octubre la Guardia Civil ha iniciado la investigación de un presunto caso de bullying hacia una adolescente que estudia en un centro educativo de Alba de Tormes. Se trata de una denuncia donde se recogen varios episodios de acoso escolar a la menor.

Esos supuestos episodios, y tal y como ha podido saber Salamanca24horas.com, habrían llevado a la joven a escribir diferentes textos con intenciones suicidas.

Si tú o alguien de tu entorno necesita ayuda

La conducta suicida puede prevenirse. No estás solo/a.

Teléfonos de ayuda y recursos:

024 – Línea de atención a la conducta suicida (España).

Atención telefónica y gratuita, disponible 24 horas.

900 018 018 – Teléfono contra el acoso escolar.

Anónimo, gratuito y operativo las 24 horas.

112 – Teléfono de emergencias.

Si existe riesgo inmediato, llama al 112.

Teléfono de la Esperanza – Salamanca: 923 22 11 11

Atención telefónica gratuita y confidencial para crisis emocionales y apoyo.

Hablar puede salvar una vida. Pide ayuda.