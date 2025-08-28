Investigan en Cepeda a un hombre por falsificar matrículas de un coche importado

La Guardia Civil de Salamanca ha abierto una investigación en Cepeda tras descubrir un caso de falsificación de una matrícula en un turismo que ha sido importado de Suiza. Los propios agentes del puesto de La Alberca, tras estar estacionado de manera indebida un BMW, se percataron de signos que podrían relacionarse con la manipulación indebida de la matrícula.

La propia Benemérita identificó a un varón propietario del vehículo en una investigación realizada junto al Grupo de Atestados de Tráfico, GIAT. Asimismo, se hicieron labores de comprobación en las placas, dando finalmente con otro que se correspondía con la propia matrícula.

La identificación del turismo no figuraba en España, y habría circulado en varias ocasiones con matrículas temporales. Asimismo, el propio sospechoso habría deteriorado las matrículas manipuladas para evitar que fueran detectadas por las cámaras y radares de tráfico.

De este modo, la Guardia Civil ha imputado al conductor por un delito de falsificación documental, y el vehículo ha quedado intervenido a disposición judicial.