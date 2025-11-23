Investigan el choque de un vehículo contra otro que estaba estacionado durante la madrugada de este sábado en Salamanca

Así ha amanecido este domingo 23 de noviembre un turismo en la calle San Pablo, en Salamanca.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el indicente acontecido durante la madrugada del sábado se trata de un accidente de un vehículo con otro que estaba estacionado. El citado vehículo presenta desperfectos en la carrocería, así como partes de esta han terminado en el suelo.

El grupo de Atestados de la Policía Local de Salamanca se encuentra ya realizando una investigación para esclarecer completamente lo sucedido.