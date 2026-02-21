Investigan a un hombre por cazar ilegalmente a un macho de cabra montés, decapitarlo y abandonar la cabeza en Lagunilla

Agentes del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca han investigado a un cazador como presunto autor de un delito contra la fauna.

El hombre, refieren desde la Benemérita, habría cazado un macho de cabra montés de manera ilegal en el marco de una cacería de jabalí y corzo en un monte de Lagunilla.

Dichas fuentes reseñan, además, que la investigación estuvo revestida de complejidad dado que el animal se abatió en un barranco.

Para más inri, el investigado habría decapitado a la cabra y, posteriormente, habría arrojado la cabeza en el casco urbano.