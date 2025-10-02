Investigan a un hombre por poner una trampa para motoristas y ciclistas en Anaya de Alba

Accidente de un motociclista por un cable trampa en Anaya de Alba

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Salamanca han investigado a un salmantino como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, con grave riesgo para la circulación.

El investigado colocó de manera transversal un cable en un camino público del término municipal de Anaya de Alba, algo que supone una trampa muy peligrosa para motoristas y ciclistas.

De hecho, dada la colocación de este pastor eléctrico, el 24 de agosto el conductor de una motocicleta resultó herido por esa trampa colocada.

Afortunadamente la víctima solo resultó herido leve, pero la Guardia Civil comenzó la investigación para dar con el varón.