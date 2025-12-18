Investigan a dos personas en Santa Marta de Tormes por intentar robar en una bodega de Tordesillas

El GRS de la Guardia Civil despliega un llamativo dispositivo de control en puntos clave de Salamanca

Dos vecinos de Santa Marta de Tormes están siendo investigados por la Guardia Civil de Valladolid como presuntos autores de un intento de hurto de objetos metálicos en una bodega de Tordesillas.

Tal y como ha informado la Comandancia de Valladolid en un comunicado de prensa, la investigación se inició tras la denuncia del responsable de la bodega, que alertaba de que varios empleados habían detectado a los dos detenidos metiendo en una furgoneta guías transportadoras, postes, guías y tubos.

Precisamente, fueron los empleados quienes consiguieron que los dos ladrones dejaran de nuevo los objetos sustraídos, marchándose estos últimos del lugar.

Sin embargo, gracias a las imágenes aportadas por el establecimiento, se pudo identificar a los dos individuos con residencia en Santa Marta de Tormes.

La Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.