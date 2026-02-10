Investigan un robo en Alba de Tormes en el que dos individuos emplearon la técnica del 'abrazo cariñoso'

El pasado domingo, 1 de febrero, una mujer de la tercera edad fue víctima de un robo en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en Alba de Tormes.

Tal y como ha podido confirmar este medio, serían dos personas las que habrían cometido el hurto, lográndose hacer con un botín conformado por un anillo y dos pendientes.

El método empleado por los ladrones habría sido el 'abrazo cariñoso': una modalidad de hurto en la que el delincuente simula cercanía y confianza con la víctima e invade el espacio personal de esta. Durante ese breve contacto, se procede a sustraer los objetos valor.

Este suceso se suma al sufrido durante la madrugada del pasado viernes, 6 de febrero, en el que también robaron en Alba de Tormes aunque, en esta ocasión, en un estanco.

Los hechos se encuentran siendo investigados para esclarecer lo ocurrido y determinar la autoría de los mismos.