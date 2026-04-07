Investigan un robo en Barbadillo en el que la ladrona se hizo pasar por falsa asistenta y empleó el método del 'abrazo cariñoso'

La técnica conocida como 'abrazo cariñoso' ha vuelto a ser empleada por los delincuentes para perpetrar un robo en Salamanca; en esta ocasión, concretamente, en el municipio de Barbadillo.

Tal y como ha podido confirmar este medio, una mujer habría hecho uso de la citada táctica, una modalidad de hurto en la que el delincuente simula cercanía y confianza con la víctima e invade el espacio personal de esta, para hacerse con un cuantioso botín.

Aprovechando la vulnerabilidad y avanzada edad de la víctima, la ladrona, haciéndose pasar por una falsa asistenta, accedió al domicilio.

Una vez en el interior, y habiéndose ganado previamente la confianza de la mujer, la delincuente se hizo con una elevada cantidad de dinero y joyas. Posteriormente, abandonó el lugar.

Por el momento, no se han producido detenciones al respecto y la Guardia Civil de Salamanca se encuentra investigando los hechos, ocurridos el pasado 27 de marzo, para esclarecer lo ocurrido y determinar la autoría de los mismos.

A raíz de este episodio, el propio Ayuntamiento de Barbadillo ha hecho un comunicado en redes sociales alertando de la situación y brindando herramientas de seguridad a los vecinos para evitar que se repitan situaciones similares.

Asimismo, el Ayuntamiento de Rollán (demarcación a la que pertenece Barbadillo), se ha sumado a la difusión de mensajes de conciación y aviso en redes sociales.