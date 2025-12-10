El jefe antidroga de la Policía Nacional de Valladolid, trasladado a Topas

Imagen del jefe de antidroga con la cárcel de Topas

El Diario de Valladolid ha adelantado que el jefe de Estupefacientes de Valladolid, Luis F. R., ha ingresado en el Centro Penitenciario de Topas.

En una información del periodista Ricardo García, confirmada también por este medio, se asegura que el jefe de antidroga ya habría pasado la noche en el penal salmantino, después de su traslado desde la penitenciaría de Villanubla.

Esas mismas informaciones apuntan a que Luis F.R. permanece aislado en el módulo cuatro.

Cabe recordar que el jefe de estupefacientes de la Policía fue detenido junto a otras seis personas en el marco de una operación antidroga iniciada a principios de 2025.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional descubrió pruebas “fehacientes”, así como indicios que implicaban directamente al jefe del Grupo de Estupefacientes por lo que el Juzgado decidió enviarlo a prisión.