Jornada de incidentes en Salamanca por el temporal: árboles caídos y daños materiales
El temporal de viento registrado este martes en la provincia de Salamanca ha ocasionado diversos incidentes que han movilizado a los servicios de emergencia. El 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando de la caída de árboles tanto en la capital como en distintos puntos del territorio provincial.
En Salamanca ciudad, uno de los incidentes más relevantes se ha producido en la calle Villaviciosa, donde un árbol ha caído sobre un vehículo estacionado, causando daños en uno de sus retrovisores.
Asimismo, otro ejemplar se ha desplomado dentro de la rotonda del centro comercial E.Leclerc, en el acceso desde la carretera de Alba.
Los avisos por árboles caídos se han repetido en otras zonas como en Vistahermosa, Villares de la Reina, la Aldehuela, la calle Jesús Arambarri y la calle Eduardo Lozano Lardet.
A pesar de los daños materiales ocasionados, no se han registrado heridos.
