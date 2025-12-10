Una joven de 18 años, herida al colisionar dos turismos en la vía Helmántica

Pasadas las 12:30 horas de este miércoles, los servicios de emergencia de Castilla y León han sido alertados de una colisión entre dos coches.

El suceso, que se ha producido en la vía Helmántica, se ha cobrado una herida: una chica de 18 años que, refieren fuentes oficiales, se quejaba de dolor en una pierna.

Así pues, se ha solicitado asistencia sanitaria para la joven.

En el lugar de los hechos se han personado agentes de la Policía Local de Salamanca, con el objetivo de esclarecer los hechos y regular el tráfico de la zona, y personal sanitario de Sacyl para atender a la víctima y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.