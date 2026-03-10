Un joven de 19 años, herido tras la salida de vía de un coche en Palencia de Negrilla

Pasados 10 minutos de las 9:00 horas de la mañana de este martes, el 112 de Castilla y León era informado de un accidente de tráfico en Palencia de Negrilla.

El alertante, solicitaba asistencia sanitaria para un joven que habría sufrido una salida de vía con su vehículo en la SA-601, en el kilómetro 6.

Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, así como del centro de salud de Pedrosillo el Ralo, para atender al herido, de 19 años.

Fuentes oficiales refieren que, a la llegada de los servicios de emergencia, el joven se encontraba consciente y fuera del coche.