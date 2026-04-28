Un joven de 20 años, herido al chocar su patinete contra un coche en la rotonda Leonardo da Vinci

Imagen de archivo de un accidente en la glorieta Leonardo da Vinci

El conductor de un patinete, un joven de 20 años, ha resultado herido al colisionar contra un turismo en Salamanca capital.

Los hechos han tenido lugar a las 11:27 horas en la mañana de este martes en la rotonda Leonardo Da Vinci, un punto que en las últimas semanas ha sido escenario de varios accidentes de tráfico.

Tal y como ha informado el 112 de Castilla y León, el herido presentaba dolor en una pierna producto del impacto, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria in situ.

Así pues, en el lugar se han personado agentes de la Policía Local para regular el tráfico y una ambulancia de Sacyl.