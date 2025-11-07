Una joven de 20 años resulta herida en la cabeza tras una agresión en la calle Papín

Una joven de 20 años ha resultado herida tras sufrir una agresión en la calle Papín, a la altura del número 5.

Tal y como han informado fuentes oficiales a este medio, la agresión se habría producido en la vía pública y, producto de la misma, la mujer presentaba una herida sangrante en la cabeza. El aviso, refieren estas mismas fuentes, se ha recibido a las 15:45 horas.

Varias dotaciones de la Policía Local se han movilizado en el lugar de los hechos y la víctima, por su parte, ha sido trasladada a un centro de salud de la capital para recibir atención médica.

Las autoridades han iniciado una investigación y, esta, se encuentra abierta.

Por el momento, no ha trascendido si se han producido detenciones.