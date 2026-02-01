Un joven de 20 años trasladado al hospital al volcar con un vehículo por un camino de Cabezabellosa de la Calzada

Un joven de 20 años ha resultado herido en un accidente de tráfico durante la madrugada de este domingo 1 de febrero. A las 04:39 horas los servicios de emergencias fueron avisados por el vuelco de un turismo en Cabezabellosa de la Calzada.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León informa que en el vehículo volcado viajaba el joven que resultó herido y que tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, después de ser atendido en el lugar por los profesionales de sacyl desplazados junto al personal sanitario del centro de salud de Pedrosillo el Ralo.

El vehículo tuvo el accidente en un camino, a la salida del pueblo, próximo a la SA-804.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a una UVI móvil encargada del traslado.