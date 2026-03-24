Una joven de 26 años, atrapada en el interior de su coche tras sufrir una salida de vía en Colmenar de Montemayor

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Poco antes de las 13:00 horas, a las 12:54 horas, se ha alertado a los servicios de emergencia de una salida de vía en la DSA-280, en el kilómetro 8, a la altura de Colmenar de Montemayor.

Tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla y León, el alertante solicitaba asistencia sanitaria para la conductora, una joven de 26 años atrapada en el interior del vehículo.

Las citadas fuentes han añadido, además, que la la chica se encuentra consciente y, en principio, herida leve.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de la Diputación de Salamanca para proceder a la excarcelación, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia.

Por el momento, no ha trascendido si ha requerido ser trasladada al Hospital de Salamanca.