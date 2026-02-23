Una joven herida en un atropello registrado en la Calle Colombia

Un atropello a primera hora de la tarde de este lunes en la Calle Colombia se ha saldado con una mujer de 18 años herida.

El suceso se ha desarrollado a las 15:22 horas a la altura del IES Fernando de Rojas y la mujer fruto del impacto tenía una lesión en el tobillo.

Hasta el lugar ha acudido una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Local de Salamanca para organizar el tráfico.