Una joven herida en un atropello registrado en la Calle Colombia
La mujer de 18 años tenía una lesión en el tobillo fruto del impacto. Una ambulancia ha acudido al lugar para atenderla
Un atropello a primera hora de la tarde de este lunes en la Calle Colombia se ha saldado con una mujer de 18 años herida.
El suceso se ha desarrollado a las 15:22 horas a la altura del IES Fernando de Rojas y la mujer fruto del impacto tenía una lesión en el tobillo.
Hasta el lugar ha acudido una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Local de Salamanca para organizar el tráfico.
