Un joven herido al chocar su coche con un jabalí en Villoria
El accidente se produjo en el kilómetro 9 de la carretera SA-810 pasadas las 19:30 horas
Un joven de 25 años ha resultado herido después de que su turismo colisionara con un jabalí que cruzaba la carretera SA-810, en el término municipal de Villoria. El conductor sufrió mareos y dolor en el cuello tras el impacto.
El accidente se produjo en el kilómetro 9 de la vía, y la Sala del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 19:41 horas.
Inmediatamente se movilizó a la Guardia Civil, así como a los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que atendieron al herido.
