Un joven herido al chocar su coche con un jabalí en Villoria

Un joven de 25 años ha resultado herido después de que su turismo colisionara con un jabalí que cruzaba la carretera SA-810, en el término municipal de Villoria. El conductor sufrió mareos y dolor en el cuello tras el impacto.

El accidente se produjo en el kilómetro 9 de la vía, y la Sala del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 19:41 horas.

Inmediatamente se movilizó a la Guardia Civil, así como a los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que atendieron al herido.