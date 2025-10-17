Un joven herido tras una colisión entre un coche y un patinete en la avenida de la Aldehuela

Un accidente de tráfico ocurrido este viernes en Salamanca dejó a un joven herido. El siniestro se produjo a las 15:26 horas en la avenida de la Aldehuela, en el cruce con la calle Abraham Zacut, cuando un turismo y un patinete colisionaron.

Tras el impacto, se solicitó asistencia sanitaria para el conductor del patinete, un varón de unos 20 años que, según los primeros avisos, se encontraba consciente y presentaba erosiones en la cara y en las manos.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron la Policía Local de Salamanca, el Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl. Estos últimos enviaron una ambulancia para atender al herido en el punto del suceso.