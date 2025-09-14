Un joven herido en una violenta pelea en el paseo de Canalejas
El herido fue localizado en plena calle gritando y pidiendo auxilio, mientras se encontraba junto a un charco de sangre
Una violenta pelea entre dos jóvenes ha tenido lugar a primera hora de este domingo en el paseo de Canalejas, dejando a uno de los implicados con múltiples contusiones y en estado de gran agitación.
El herido fue localizado en plena calle gritando y pidiendo auxilio, mientras se encontraba junto a un charco de sangre. Fue atendido por los servicios de emergencia debido a las lesiones sufridas durante el altercado.
La Policía Nacional, ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas y circunstancias de la pelea.
También te puede interesar
Lo último